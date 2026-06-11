В ДНР нашли заминированный тайный склад натовского оружия ФСБ нашла под Красноармейском секретный заминированный склад оружия НАТО

Москва11 июн Вести.Сотрудники ФСБ обнаружили под Красноармейском в Донецкой Народной Республике секретный заминированный схрон с вооружением производства стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Уточняется, что на складе было обнаружено пять ручных гранатометов производства стран НАТО, турецкий и канадский пулеметы, немецкая и итальянская штурмовые винтовки.

Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях отмечается в сообщении

В ведомстве добавили, что изъятое вооружение передали в Минобороны РФ.

Аналогичная ситуация произошла 27 мая. Сотрудники ФСБ обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением под Красноармейском. В нем силовики нашли 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины HE120C, а также 10 натовских ручных гранат.