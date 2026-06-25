ФСБ: в Мариуполе задержан подозреваемый в подготовке теракта в суде

Жителя Мариуполя задержали по подозрению в подготовке подрыва здания суда ФСБ: в Мариуполе задержан подозреваемый в подготовке теракта в суде

Москва25 июн Вести.Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили террористический акт в одном из судов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, был задержан житель Мариуполя, подозреваемый в подготовке взрыва по заданию представителей украинских спецслужб. Как утверждают в ФСБ, мужчина установил контакт с кураторами через мессенджер Telegram и получил инструкции по совершению теракта.

Следствие считает, что подозреваемый извлек из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать в здании одного из местных судов. По информации спецслужбы, мужчина прибыл на место для реализации замысла, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, приготовлении к совершению террористического акта, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По решению суда подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

Ранее в ФСБ сообщили о масштабной операции против незаконного оборота оружия.