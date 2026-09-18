Пенсионерка из Петербурга держала в квартире арсенал оружия Полиция обнаружила арсенал оружия в квартире 65-летней петербурженки

Москва18 сен Вести.В Санкт-Петербурге у пенсионерки в квартире обнаружили арсенал оружия. Об этом сообщает управление МВД России по городу и области в MAX.

Уточняется, что обыск в квартире жительницы Приморского района проводился в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, возбужденного 5 августа.

Были обнаружены и изъяты: 2 круглых металлических предмета, конструктивно схожих с гранатой; 18 предметов, конструктивно схожих с основными частями оружия, 2 предмета, конструктивно схожих с винтовкой, предмет, конструктивно схожий с ружьем, 2 152 единиц патронов, банка с порохом говорится в сообщении

Уточняется, что 75 патронов калибра 7,62 мм можно использовать для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, к этой категории как раз относится найденная винтовка Мосина. А бездымный порох, 256,7 г которого хранилось у пенсионерки, относится к категории метательных взрывчатых веществ.

При этом зарегистрированного оружия у подозреваемой нет.