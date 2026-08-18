Москва18 авг Вести.Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 61-летнего жителя поселка ЦЭС 17 патронов калибра 7,62 мм, сообщила пресс-служба управления ведомства по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Экспертиза подтвердила: боеприпасы изготовлены промышленным способом, относятся к образцу 1943 года и предназначены для боевого нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что нашел патроны осенью 2016 года в лесу. Он решил оставить их себе "про запас" для своего официально зарегистрированного карабина