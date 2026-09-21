Жителя Крыма будут судить за незаконный оборот оружия Жителя Крыма обвиняют в незаконном обороте оружия

Москва21 сен Вести.Житель Крыма обвиняется в незаконном обороте оружия и его переделке. Подробности сообщает МВД РФ в MAX.

Опасные предметы изъяты в одном из гаражных кооперативов в Керчи. Среди найденного оружия - одноствольный нарезной карабин Мосина образца 1938–1944 годов с самодельными изменениями. По данным эксперта, он признан пригодным для стрельбы.

Обвиняемый, ранее судимый гражданин, хранил предметы около десяти лет. Он утверждает, что нашел карабин в 2015 году и не планировал его продавать. Мужчина временно проживал в гараже знакомого, где и были обнаружены запрещенные предметы говорится в сообщении

Обвиняемому по статьям 223 и 222 УК РФ грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей.