Житель Дагестана арестован по делу о незаконном приобретении оружия

По подозрению в незаконном приобретении оружия арестован житель Дагестана Житель Дагестана арестован по делу о незаконном приобретении оружия

Москва11 сен Вести.В Махачкале Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителя Дагестана по подозрению в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает Telegram-канал Верховного суда республики.

Рассмотрев представленные материалы, суд признал доводы следствия обоснованными... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября включительно говорится в сообщении

По материалам следствия, подозреваемый, находясь в Кизилюрте, вместе группой лиц приобрел у неустановленных граждан оружие, боеприпасы, а также взрывные устройства. Все купленное соучастники хранили по местам жительства и планировали использовать для противоправной деятельности.

Дело возбуждено по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки, пересылке или ношении оружия, боеприпасов.