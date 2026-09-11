Москва11 сенВести.В Махачкале Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителя Дагестана по подозрению в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает Telegram-канал Верховного суда республики.
Рассмотрев представленные материалы, суд признал доводы следствия обоснованными... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября включительноговорится в сообщении
По материалам следствия, подозреваемый, находясь в Кизилюрте, вместе группой лиц приобрел у неустановленных граждан оружие, боеприпасы, а также взрывные устройства. Все купленное соучастники хранили по местам жительства и планировали использовать для противоправной деятельности.
Дело возбуждено по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки, пересылке или ношении оружия, боеприпасов.