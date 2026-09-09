В Дагестане осужден участник террористического сообщества В Дагестане участник террористического сообщества приговорен к 15 годам

Москва9 сен Вести.В Дагестане вынесен приговор местному жителю, участнику террористического сообщества, сообщает в MAX СУ СК РФ по РД.

По материалам следствия, не позднее декабря 2024 года осужденный сформировал террористическое сообщество. Его участники планировали совершить террористический акт у здания одного из правоохранительных органов и посягнуть на жизнь сотрудников.

Кроме того, осужденный совместно с другими участниками приобрел огнестрельное оружие, а также предпринял попытку изготовления самодельного взрывного устройства для совершения террористического акта говорится в сообщении

Совершить преступление подсудимый не смог, так как был задержан сотрудниками регионального МВД и ФСБ России по РД.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы. Первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюсяся часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении остальных участников террористического сообщества в настоящее время рассматривается в суде.