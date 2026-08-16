В Махачкале подозреваемого в убийстве из кровной мести заключили под стражу

Подозреваемый в убийстве из кровной мести заключен под стражу в Махачкале В Махачкале подозреваемого в убийстве из кровной мести заключили под стражу

Москва16 авг Вести.В Махачкале избрали меру пресечения подозреваемому в преступлении по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он заключен под стражу, сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.

Накануне стало известно об убийстве 44-летнего местного жителя. По версии следствия, это было сделано из кровной мести.

Ранее подозреваемый был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу написано в публикации ведомства

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и сбор доказательной базы.