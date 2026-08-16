Москва16 авгВести.В Махачкале избрали меру пресечения подозреваемому в преступлении по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он заключен под стражу, сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.
Накануне стало известно об убийстве 44-летнего местного жителя. По версии следствия, это было сделано из кровной мести.
Ранее подозреваемый был задержан.
По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражунаписано в публикации ведомства
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и сбор доказательной базы.