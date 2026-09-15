На жителя Красноярского края заведены дела о незаконном хранении оружия дома

Склад оружия изъяли полицейские у жителя Красноярского края На жителя Красноярского края заведены дела о незаконном хранении оружия дома

Москва15 сен Вести.В селе Ирбейском Красноярского края 49-летний местный житель устроил дома настоящий оружейный склад, возбуждены уголовные дела, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В ходе обыска оперативники обнаружили у него пять ружей, ствол от оружия, 13 банок пороха и 46 патронов разного калибра. Все изъятое пригодно для стрельбы.

Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их частей говорится в сообщении

Фигуранту избрана мера в виде обязательства о явке.