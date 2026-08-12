ФСБ: в Красноярском крае арестован местный житель за антироссийские высказывания Жителя Красноярского края арестовали за призывы финансировать ВСУ

Москва12 авг Вести.В Красноярском крае арестован местный житель за антироссийские высказывания и призывы финансировать ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ по краю, передает ТАСС.

Оперативными сотрудниками установлено, что 34-летний мужчина через личный аккаунт в мессенджере Telegram размещал комментарии, содержащие антироссийские высказывания и призывы к осуществлению финансирования Вооруженных сил Украины в целях их поддержки отметили в ведомстве

Как уточняется, мужчину взяли под стражу на 2 месяца, возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.