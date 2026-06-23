Сочинец заплатит 50 тысяч штрафа за надписи на купюрах, дискредитирующие ВС РФ Жителю Сочи назначили штраф за дискредитирующие ВС РФ надписи на купюрах

Москва23 июн Вести.Сочинца, который наносил на купюры дискредитирующие ВС РФ надписи, оштрафовали и арестовали на 10 суток. Об этом сообщила в MAX полиция Кубани.

По данным ведомства, 60-летний уроженец Самарской области, уже более 10 лет живущий в Сочи, приобрел штамп самонаборной печати и с его помощью набирал тексты, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации. Эти тексты он наносил на купюры, которые два раза в месяц вносил на свой счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Банкноты он фотографировал и отправлял администратору одного из каналов в мессенджере.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Решением суда ему назначен штраф 50 000 рублей говорится в сообщении МВД

Также мужчину привлекли к ответственности за активное неповиновение требованиям полицейских в здании суда. За это суд арестовал нарушителя на 10 суток.