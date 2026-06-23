Москва23 июнВести.Сочинца, который наносил на купюры дискредитирующие ВС РФ надписи, оштрафовали и арестовали на 10 суток. Об этом сообщила в MAX полиция Кубани.
По данным ведомства, 60-летний уроженец Самарской области, уже более 10 лет живущий в Сочи, приобрел штамп самонаборной печати и с его помощью набирал тексты, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации. Эти тексты он наносил на купюры, которые два раза в месяц вносил на свой счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Банкноты он фотографировал и отправлял администратору одного из каналов в мессенджере.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Решением суда ему назначен штраф 50 000 рублейговорится в сообщении МВД
Также мужчину привлекли к ответственности за активное неповиновение требованиям полицейских в здании суда. За это суд арестовал нарушителя на 10 суток.