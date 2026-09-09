Житель Крыма осужден по статье о госизмене В Крыму вынесен приговор по делу о госизмене

Москва9 сен Вести.Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по статье о государственной измене. 27-летний житель Советского района признан виновным, передает прокуратура региона в MAX.

По материалам следствия, летом 2022 года мужчина установил контакт с представителем службы безопасности Украины и принял участие в подготовке к убийству одного из высокопоставленных должностных лиц.

Подсудимый должен был передать исполнителю денежные средства, оружие и боеприпасы к нему, а также взрывные устройства, однако исполнить отведенную ему роль не смог, поскольку был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю говорится в сообщении

Виновный приговорен к 21 году исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и штрафу 400 тыс. рублей. Ранее по обвинению в пособничестве в приготовлении к убийству, незаконным приобретению, хранении и ношении огнестрельного оружия он был приговорен к 12 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 350 тыс. рублей.