Суд приговорил жителя Коми к 20 годам лишения свободы за теракт и госизмену

Мужчина из Коми осужден на 20 лет за госизмену и теракт Суд приговорил жителя Коми к 20 годам лишения свободы за теракт и госизмену

Москва10 сен Вести.Житель города Усинска Республики Коми признан виновным в государственной измене и совершении теракта. Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение в отношении 23-летнего мужчины вынес Первый Западный окружной военный суд. Фигуранту вменяется поджог объекта связи в Усинске по заданию украинского куратора.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет написано в публикации

Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима, где он будет отбывать весь оставшийся срок.

Также он оштрафован на 400 000 рублей.