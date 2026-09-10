Москва10 сенВести.Житель города Усинска Республики Коми признан виновным в государственной измене и совершении теракта. Об этом сообщает "Интерфакс".
Решение в отношении 23-летнего мужчины вынес Первый Западный окружной военный суд. Фигуранту вменяется поджог объекта связи в Усинске по заданию украинского куратора.
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 летнаписано в публикации
Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима, где он будет отбывать весь оставшийся срок.
Также он оштрафован на 400 000 рублей.