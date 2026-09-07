В Белгородской области 63-летний мужчина приговорен к 19 годам за госизмену

Житель Белгорода осужден на 19 лет за госизмену В Белгородской области 63-летний мужчина приговорен к 19 годам за госизмену

Москва7 сен Вести.Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 63-летнего жителя Белгорода, признав его виновным в государственной измене и подготовке к теракту. Как сообщает региональная прокуратура, мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Судом вынесен приговор 63-летнему жителю г. Белгорода. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. "а"ч. 2 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ… приговорил подсудимого к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2025 года фигурант связался с представителями украинских спецслужб, прошел обучение в Киеве и вернулся в Белгород, чтобы выполнить задание куратора и устроить теракт на территории города.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в установленном порядке.