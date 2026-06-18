Жителю Забайкалья дали 9 лет за сбор сведений об объектах ВС РФ по заданию Киева

ФСБ: россиянин получил 9 лет по делу о госизмене Жителю Забайкалья дали 9 лет за сбор сведений об объектах ВС РФ по заданию Киева

Москва18 июн Вести.2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Забайкалья, признав его виновным в государственной измене и участии в террористической организации, приговор вступил в силу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек 2006 года рождения в мессенджере инициативно вступил в переписку с представителем запрещенной в России террористической организации.

По заданию украинского куратора неоднократно осуществлял сбор и передачу противнику сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации и волонтерских организаций Забайкальского края, оказывающих содействие военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции сказано в сообщении

Его противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Решением суда ему назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.