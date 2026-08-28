ФСБ: житель Мелитополя приговорен к 24 годам колонии за госизмену

Житель Мелитополя осужден на 24 года за оборудование схронов для терактов ФСБ: житель Мелитополя приговорен к 24 годам колонии за госизмену

Москва28 авг Вести.Житель Мелитополя Запорожской области приговорен к 24 годам колонии строгого режима за госизмену. Такое решение вынес Южный окружной военный суд. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В 2022 году мужчина вступил в созданное украинскими спецслужбами террористическое сообщество. По указанию кураторов он перевозил взрывчатые вещества и электронные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Южным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России, 1982 г.р., причастному к совершению государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. рублей. говорится в сообщении

В ходе оперативных действий его задержали сотрудники ФСБ. По месту жительства обнаружены более восьми килограммов взрывчатых веществ и два СВУ.