Севастополец попал под следствие за контакты с иностранным НИИ

В Севастополе задержан мужчина за услуги иностранному НИИ по вооружению Севастополец попал под следствие за контакты с иностранным НИИ

Москва24 июл Вести.В Севастополе силовики РФ пресекли деятельность местного жителя, предлагавшего свои услуги по техническому обслуживанию вооружения иностранного государства. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли деятельность гражданина России, который оказывал услуги по техобслуживанию вооружения иностранного государства, в отношении которого законодательство РФ установлен экспортный контроль говорится в публикации

По данным ФСБ, мужчина, ранее трудившийся на предприятиях оборонного сектора, самостоятельно связался с представителями зарубежного НИИ и выразил готовность провести диагностику боевых корабельных артиллерийских установок.

При этом он осознавал, что предлагаемые им работы подпадают под категорию военных услуг и затрагивают интересы государства в области военно-технического взаимодействия с другими странами.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 189 УК РФ (незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль). Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.