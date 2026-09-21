Москва21 сенВести.В Санкт-Петербурге жертвами мошенников стала пожилая супружеская пара. Аферисты нанесли им ущерб на более чем 100 миллионов рублей, сообщает полиция Петербурга.
Схема заключалась в убеждении пенсионеров в необходимости "проверки" денег, а также в покупке золотых слитков с дальнейшей передачей имущества курьерам.
Это происходило в течение 2,5 месяцев.
Общая сумма материального ущерба составила более 102 миллионов рублей – личные накопления и заемные средстванаписано в сообщении
Задержана участница мошеннической схемы, 22-летняя подозреваемая из деревни Медный Завод Ленинградской области. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").