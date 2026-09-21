Мошенники нанесли ущерб пенсионерам из Петербурга на сумму более 100 млн руб.

Мошенники обманули пенсионеров из Петербурга более чем на 100 млн рублей Мошенники нанесли ущерб пенсионерам из Петербурга на сумму более 100 млн руб.

Москва21 сен Вести.В Санкт-Петербурге жертвами мошенников стала пожилая супружеская пара. Аферисты нанесли им ущерб на более чем 100 миллионов рублей, сообщает полиция Петербурга.

Схема заключалась в убеждении пенсионеров в необходимости "проверки" денег, а также в покупке золотых слитков с дальнейшей передачей имущества курьерам.

Это происходило в течение 2,5 месяцев.

Общая сумма материального ущерба составила более 102 миллионов рублей – личные накопления и заемные средства написано в сообщении

Задержана участница мошеннической схемы, 22-летняя подозреваемая из деревни Медный Завод Ленинградской области. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").