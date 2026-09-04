В Петербурге задержана пенсионерка, работавшая на телефонных мошенников

Петербургская пенсионерка работала курьером у телефонных мошенников В Петербурге задержана пенсионерка, работавшая на телефонных мошенников

Москва4 сен Вести.Сотрудники полиции установили причастность 68-летней жительницы Петербурга к нескольким эпизодам мошенничества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

28 августа в правоохранительные органы обратилась 85-летняя петербурженка. Она рассказала стражам порядка, что стала жертвой телефонных мошенников.

Злоумышленники убедили пожилую женщину в необходимости задекларировать сбережения, в итоге пенсионерка во дворе своего дома на Тимуровской улице отдала неизвестной 550 тысяч рублей.

3 сентября сотрудниками угрозыска в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к этому преступлению 68-летней жительницы Петербурга говорится в заявлении ведомства в MAX

Полицейские выяснили, что ранее фигурантка расследования была задержана стражами порядка из Выборгского района Санкт-Петербурга за совершение аналогичного преступления.