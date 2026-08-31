Мошенники украли 1,5 млн рублей у 82-летней пенсионерки из Москвы Аферисты убедили 82-летнюю москвичку отдать 1,5 млн рублей курьеру

Москва31 авг Вести.Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников и лишилась более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД России по столице в MAX.

По данным ведомства, аферисты обманули 82-летнюю женщину, представившись работниками государственных органов. Они заявили, что ее личные данные находятся в опасности, и убедили передать свои накопления курьеру.

82-летняя пенсионерка стала жертвой хитроумного мошенничества, в результате которого лишилась более 1,5 миллиона рублей пишет МВД

Правоохранители задержали курьера, которым оказался 33-летний житель Саратовской области. К моменту встречи с оперативниками он успел обменять украденные деньги на криптовалюту и передать ее подельникам.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). С фигуранта взяли подписку о невыезде.