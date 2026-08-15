Мошенники ввели в заблуждение пенсионерку из Москвы и похитили 21,6 млн рублей

Мошенники похитили более 21 млн рублей у пенсионерки из Москвы Мошенники ввели в заблуждение пенсионерку из Москвы и похитили 21,6 млн рублей

Москва15 авг Вести.Телефонные мошенники ввели в заблуждение 68-летнюю москвичку и похитили у нее 21,6 млн рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Пенсионерке позвонил якобы работник службы по ремонту домофонов и попросил ее продиктовать код. Затем жертве пришло сообщение, предупреждающее о мошенничестве, с номером телефона для связи, по которому она позвонила и начала разговор с "сотрудником финансового органа".

Убедив женщину, что от ее имени выдана доверенность на распоряжение финансами и запугав уголовной ответственностью за участие в противоправной деятельности, … мошенники настояли на том, чтобы москвичка установила на телефон специальное приложение для связи якобы с сотрудником правоохранительных органов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Находясь под влиянием и контролем аферистов, пенсионерка сняла в банке все свои сбережения, продала имущество и передала деньги курьерам, называвшим ей кодовое слово, полагая, что деньги передает сотрудникам финансовых структур.

Общий ущерб превысил 21,6 млн рублей.

Задержана девушка 2002 г.р., которая забирала у пенсионерки деньги. Она действовала за … 10 тыс. рублей, а полученную от москвички наличность, по указанию «нанимателей», перевела на криптокошелек добавили в прокуратуре

Девушке предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.