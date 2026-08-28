В Москве задержан 63-летний курьер мошенников, лишивший женщину 5,5 млн руб. Полиция задержала 63-летнего курьера, забравшего у москвички 5,5 млн руб.

Москва28 авг Вести.Столичная полиция задержала 63-летнего мужчину, выполнявшего роль курьера в мошеннической схеме. Его действия привели к обману москвички на 5,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

Пострадавшая в этой схеме 56-летняя женщина поверила злоумышленникам. Те убедили жертву, что ее деньги находятся в опасности. Передача денег произошла на Ткацкой улице.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Северное Измайлово задержали 63-летнего жителя Подмосковья. Мужчина выполнял роль курьера в классической схеме "безопасный счет" написано в канале ведомства

Задержанный мужчина перевел все полученные средства в криптовалюту и перевел кураторам. Себе ничего не оставил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество".