Аферисты похитили у москвички более 75,5 млн руб., курьеру предъявлено обвинение

Телефонные мошенники похитили у москвички более 75,5 млн рублей Аферисты похитили у москвички более 75,5 млн руб., курьеру предъявлено обвинение

Москва26 авг Вести.Телефонные мошенники похитили у москвички более 75,5 млн рублей, курьеру аферистов предъявлено обвинение по статье о крупном мошенничестве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Установлено, что москвичке позвонили неизвестные и сообщили о якобы имеющейся доверенности на постороннее лицо, на основании которой можно распоряжаться ее деньгами. Затем с жертвой связались лжеправоохранители и лже сотрудники банка и заявили о хищении ее персональных данных, угрозе сбережений и получения посторонними кредитов.

Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение предъявлено 29-летнему мужчине, который забирал у пострадавшей деньги.

Расследование продолжается.