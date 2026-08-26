Москва26 авгВести.Телефонные мошенники похитили у москвички более 75,5 млн рублей, курьеру аферистов предъявлено обвинение по статье о крупном мошенничестве. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Установлено, что москвичке позвонили неизвестные и сообщили о якобы имеющейся доверенности на постороннее лицо, на основании которой можно распоряжаться ее деньгами. Затем с жертвой связались лжеправоохранители и лже сотрудники банка и заявили о хищении ее персональных данных, угрозе сбережений и получения посторонними кредитов.
Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублейговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение предъявлено 29-летнему мужчине, который забирал у пострадавшей деньги.
Расследование продолжается.