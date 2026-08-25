Москва25 авгВести.В Москве зафиксирован еще один случай передачи денег телефонным мошенникам. На этот раз жительница столицы передала им особо крупную сумму – более 75 миллионов рублей, сообщает РЕН.
Передача денежных средств происходила в течение двух недель, пишет источник. Это произошло после того, как связавшиеся с женщиной в мессенджере злоумышленники сообщили об открытой на ее имя доверенности на гражданина Украины.
Системный аналитик из Москвы больше двух недель отдавала деньги телефонными аферистамнаписано в сообщении
Такая крупная сумма была отдана женщиной в связи с тем, что у нее имелся доступ к счетам компании своего супруга. О передаче денег она рассказала позже, когда и осознала обман.