Системный аналитик из Москвы за две недели отдал мошенникам 75 млн руб.

Жительница Москвы отдала мошенникам свыше 75 млн рублей Системный аналитик из Москвы за две недели отдал мошенникам 75 млн руб.

Москва25 авг Вести.В Москве зафиксирован еще один случай передачи денег телефонным мошенникам. На этот раз жительница столицы передала им особо крупную сумму – более 75 миллионов рублей, сообщает РЕН.

Передача денежных средств происходила в течение двух недель, пишет источник. Это произошло после того, как связавшиеся с женщиной в мессенджере злоумышленники сообщили об открытой на ее имя доверенности на гражданина Украины.

Системный аналитик из Москвы больше двух недель отдавала деньги телефонными аферистам написано в сообщении

Такая крупная сумма была отдана женщиной в связи с тем, что у нее имелся доступ к счетам компании своего супруга. О передаче денег она рассказала позже, когда и осознала обман.