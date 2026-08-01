Москва1 авг Вести.В Москве таксист спас от телефонных мошенников пенсионера, который собирался отдать им более полумиллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Пенсионеру позвонили злоумышленники и под видом "защиты от мошенничества" убедили по видеозвонку показать деньги, а затем — собрать 550 тысяч рублей в пакет и передать таксисту, которого сами же вызвали. Таксист заподозрил неладное и сразу сообщил в полицию указывает ведомство в мессенджере MAX

Благодаря бдительности мужчины и оперативной работе правоохранителей курьера, который должен был забрать наличные, задержали на Студенческой улице. Полицейским он рассказал, что нашел такую "работу" в интернете.

Возбуждено уголовное дело, курьера отпустили под подписку о невыезде.