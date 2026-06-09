Москва9 июнВести.Пенсионер из Зеленограда раскрыл обман мошенников и помог их задержать. Об этом сообщило управление МВД России по Подмосковью в MAX.
По данным ведомства, 88-летнему дедушке позвонила "внучка" и сообщила, что по ее вине произошло ДТП. После этого с пенсионером связался "сотрудник органов" и предложил уладить вопрос за 3 млн рублей. После небольшого торга злоумышленник согласился на 400 тысяч рублей.
Однако пенсионер не растерялся — заподозрив обман, он тут же обратился в полицию. Дальше все прошло под контролем оперативниковпишет МВД
Мужчина передал водителю такси муляж, и тот отвез его в Одинцовский округ. Там полицейские задержали подозреваемых – 20-летнего жителя Санкт-Петербурга (получателя) и 19-летнего жителя Подмосковья (он снимал процесс для кураторов).
У злоумышленников изъяли деньги и телефон. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничестве, фигурантов арестовали.