В Зеленограде 88-летний пенсионер раскусил мошенников и помог их задержать В Зеленограде 88-летний пенсионер перехитрил мошенников

Москва9 июн Вести.Пенсионер из Зеленограда раскрыл обман мошенников и помог их задержать. Об этом сообщило управление МВД России по Подмосковью в MAX.

По данным ведомства, 88-летнему дедушке позвонила "внучка" и сообщила, что по ее вине произошло ДТП. После этого с пенсионером связался "сотрудник органов" и предложил уладить вопрос за 3 млн рублей. После небольшого торга злоумышленник согласился на 400 тысяч рублей.

Однако пенсионер не растерялся — заподозрив обман, он тут же обратился в полицию. Дальше все прошло под контролем оперативников пишет МВД

Мужчина передал водителю такси муляж, и тот отвез его в Одинцовский округ. Там полицейские задержали подозреваемых – 20-летнего жителя Санкт-Петербурга (получателя) и 19-летнего жителя Подмосковья (он снимал процесс для кураторов).

У злоумышленников изъяли деньги и телефон. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничестве, фигурантов арестовали.