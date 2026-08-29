© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Соцсети

В Петербурге задержан дроппер мошенников, обманувших 88-летнюю женщину Задержан курьер мошенников, обманувших 88-летнюю петербурженку на 2,5 млн рублей

Москва29 авг Вести.В Санкт-Петербурге полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших 88-летнюю женщину более чем на 2,5 млн рублей. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Пострадавшая обратилась к правоохранителям 26 августа. Она заявила, что лжесотрудники силовых структур, угрожая привлечением к уголовной ответственности, убедили ее передать курьеру 2 570 000 рублей.

[Ночью] 28 августа … у дома №9 по улице Литовская в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий … по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 19-летний дроп говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Злоумышленник в настоящее время задержан.