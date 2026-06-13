Двое курьеров под видом полицейских забрали у петербурженки 30 млн, их задержали В Петербурге задержали двоих курьеров, забравших у женщины 30 млн рублей

Москва13 июн Вести.В Санкт-Петербурге задержали двоих курьеров, которые забрали у женщины 30 млн рублей и передали их мошенникам. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургской полиции.

По данным ведомства, молодые люди – 19-летняя студентка одного из вузов Ленобласти и 28-летний житель Пермского края – по заданию анонимного куратора притворились сотрудниками правоохранительных органов и приехали к петербурженке, якобы чтобы "задекларировать" денежные средства. Они забрали у нее 30 млн рублей и послали деньги куратору.

Похищенное фигуранты перевели в криптовалюту и отправили на подконтрольный куратору криптокошелек говорится в сообщении МВД

При обыске в местах проживания задержанных нашли мобильный телефон, содержащий важную для следствия информацию, и сумку, в которой передавались деньги. Оба предмета изъяли.

Подозреваемого заключили под стражу, его подельницу отпустили под подписку о невыезде.