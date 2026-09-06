Пенсионерка из Москвы отдала аферистам 12,5 миллиона рублей У пенсионерки из Москвы мошенники похитили более 12,5 млн рублей

Москва6 сен Вести.В Москве 70-летняя пенсионерка лишилась более 12,5 миллиона рублей в результате действий телефонных мошенников. Об этом сообщила прокуратура столицы на платформе MAX.

По данным правоохранителей, женщине позвонили якобы из компании, где она ранее работала, и сообщили о проверке. Затем на связь с ней вышел лжесотрудник правоохранительных органов. Он запугал пенсионерку, заявив, что ее квартира продана, а деньги ушли на финансирование преступной деятельности. Под этим предлогом мошенники убедили ее снять все сбережения и передать курьерам для внесения на "специальный счет".

Женщина выполняла указания аферистов в течение нескольких месяцев. Когда связь с "сотрудниками" оборвалась, она поняла, что стала жертвой обмана.

Действуя под влиянием аферистов, пенсионерка в течение нескольких месяцев снимала свои накопления, фотографировала их на мобильный телефон и передавала курьерам, называвшим ей "пароли". Только когда "сотрудники" перестали выходить на связь, она поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба превышает 12,5 млн рублей говорится в публикации

Установление причастных лиц находится на контроле Головинской межрайонной прокуратуры.