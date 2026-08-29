Пожилая женщина из Москвы отдала телефонным мошенникам более 17,2 млн руб.

Мошенники выманили у пенсионерки из Москвы более 17,2 млн руб. Пожилая женщина из Москвы отдала телефонным мошенникам более 17,2 млн руб.

Москва29 авг Вести.Жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников. Она лишилась сбережений на сумму, превышающую 17,2 миллиона рублей, сообщает прокуратура Москвы.

Обман пенсионерки начался с бесплатной проверки пломб на счетчиках горячего и холодного водоснабжения. Ей прислали код, который она назвала мошенникам, после чего ее запугали и убедили передать деньги курьерам для сохранения.

Телефонные аферисты похитили у пенсионерки сбережения на сумму более 17,2 млн рублей написано в публикации ведомства

После того, как она поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

В настоящее время ведется установление причастных к преступлению лиц.