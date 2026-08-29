Москва29 авгВести.Жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников. Она лишилась сбережений на сумму, превышающую 17,2 миллиона рублей, сообщает прокуратура Москвы.
Обман пенсионерки начался с бесплатной проверки пломб на счетчиках горячего и холодного водоснабжения. Ей прислали код, который она назвала мошенникам, после чего ее запугали и убедили передать деньги курьерам для сохранения.
Телефонные аферисты похитили у пенсионерки сбережения на сумму более 17,2 млн рублейнаписано в публикации ведомства
После того, как она поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.
В настоящее время ведется установление причастных к преступлению лиц.