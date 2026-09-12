Москва12 сен Вести.В Чувашии 89-летняя пенсионерка передала мошенникам 87 золотых монет общей стоимостью более 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, пожилая женщина начала общаться с телефонными аферистами в конце июля этого года. Сначала ей на стационарный телефон позвонил лжеполицейский и сообщил, что она обвиняется в переводе 1 миллиона рублей на счет террористической организации. Чтобы избежать уголовного преследования, они посоветовали своей жертве всячески содействовать в раскрытии преступления.

Выполняя требования телефонных собеседников из якобы правоохранительных структур и банковских учреждений, она частями снимала свои сбережения в банкоматах города и передавала их лично в руки незнакомцам, оказывавшимся в назначенный час у ее порога. Преступники разузнали у пенсионера о хранящихся в доме золотых монетах "Георгия Победоносца" в количестве 87 штук и велели вынести их тоже сказано в сообщении

В общей сложности женщина передала злоумышленникам 8,5 миллионов наличными и золотые монеты на сумму более 1 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили, что женщина живет одна, ее дети находятся за пределами региона, поэтому обсудить происходящее ей было не с кем.