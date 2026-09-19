У 92-летнего петербуржца мошенники похитили больше 5 млн рублей Больше 5 млн рублей лишился 92-летний житель Петербурга из-за аферистов

Москва19 сен Вести.В Петербурге задержан подозреваемый в хищении у 92-летнего пенсионера 5,2 миллиона рублей, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Пенсионер заявил о совершенном в его отношении мошенничестве 10 сентября.

Правоохранители установили, что в период с 8 по 10 сентября потерпевшему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур.

Под предлогом декларирования денежных средств <они> убедили мужчину передать курьеру 5 260 000 рублей говорится в публикации

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Через неделю после заявления потерпевшего в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 58-летнего мужчину.