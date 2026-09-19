Москва19 сенВести.В Петербурге задержан подозреваемый в хищении у 92-летнего пенсионера 5,2 миллиона рублей, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.
Пенсионер заявил о совершенном в его отношении мошенничестве 10 сентября.
Правоохранители установили, что в период с 8 по 10 сентября потерпевшему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур.
Под предлогом декларирования денежных средств <они> убедили мужчину передать курьеру 5 260 000 рублейговорится в публикации
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Через неделю после заявления потерпевшего в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 58-летнего мужчину.