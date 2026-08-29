В Петербурге возбудили дело на пенсионера, оставившего женщину без накоплений

Пенсионер из Петербурга лишил сбережений 85-летнюю женщину, возбуждено дело В Петербурге возбудили дело на пенсионера, оставившего женщину без накоплений

Москва29 авг Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 70-летнего пенсионера, оставившего 85-летнюю женщину без накоплений. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Мужчина был задержан. Он забрал у пенсионерки 600 000 рублей после того, как ей позвонили неизвестные для "декларирования" ее средств.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 70-летний пенсионер написано в сообщении полиции

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество".