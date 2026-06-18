Нижегородская пенсионерка отдала около 5 миллионов за "перерасчет" пенсии

Мошенники выманили у нижегородской пенсионерки около 5 млн рублей Нижегородская пенсионерка отдала около 5 миллионов за "перерасчет" пенсии

Москва18 июн Вести.В городе Бор Нижегородской области пенсионерка лишилась почти 5 миллионов рублей, отдав их мошенникам под предлогом перерасчета пенсии. Об этом сообщает региональная полиция в MAX.

80-летняя женщина рассказала, что в конце апреля ей позвонил неизвестный, сообщивший о положенном перерасчете пенсии. Затем к разговору подключились якобы сотрудники правоохранительных органов, а также Центробанка.

Аферисты запугали пожилую женщину, сообщив, что с ее карты некто перевел 600 000 рублей, и теперь ее могут обвинить в пособничестве иностранному государству.

Введенная в заблуждение женщина сняла в банке все свои сбережения - 4 615 000 рублей - и передала их курьеру, следуя инструкциям звонивших говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.