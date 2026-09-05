В Санкт-Петербурге женщину задержали за публичное оправдание терроризма

Жительница Петербурга задержана за комментарий в поддержку террористов В Санкт-Петербурге женщину задержали за публичное оправдание терроризма

Москва5 сен Вести.В Санкт-Петербурге местную жительницу задержали по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщило ГУС СК России по городу на платформе MAX.

По данным следствия, 22 марта 2024 года женщина разместила в мессенджере комментарий под постом, в котором положительно оценила действия террористов, совершивших нападение на концертный зал в Москве.

В отношении фигурантки возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Следователями при силовой поддержке сотрудников полиции злоумышленница была задержана. В ее жилище проведен обыск, ей предъявлено обвинение. говорится в публикации

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.