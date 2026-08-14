Суд в Севастополе отправил в СИЗО обвиняемую в подрыве военного

В Севастополе арестовали россиянку, обвиняемую в убийстве военного Суд в Севастополе отправил в СИЗО обвиняемую в подрыве военного

Москва14 авг Вести.Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу 32-летнюю россиянку, обвиняемую в подрыве военнослужащего 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Суд избрал в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца говорится в сообщении

По данным следствия, 13 августа в районе дома № 30 по Столетнему проспекту произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате военнослужащий получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Установлено, что женщина находилась на территории Крыма и Севастополя с 25 июня.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело о теракте.