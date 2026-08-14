Москва14 авгВести.Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу 32-летнюю россиянку, обвиняемую в подрыве военнослужащего 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.
Суд избрал в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяцаговорится в сообщении
По данным следствия, 13 августа в районе дома № 30 по Столетнему проспекту произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате военнослужащий получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Установлено, что женщина находилась на территории Крыма и Севастополя с 25 июня.
В отношении нее было возбуждено уголовное дело о теракте.