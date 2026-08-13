Причастная к подрыву военного в Севастополе действовала по указу спецслужб Киева

Причастная к подрыву военнослужащего в Севастополе действовала по заданию Киева Причастная к подрыву военного в Севастополе действовала по указу спецслужб Киева

Москва13 авг Вести.Гражданка России, причастная к подрыву военнослужащего Минобороны РФ в Севастополе, действовала по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщило УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По горячим следам задержана гражданка РФ, подозреваемая в совершении подрыва … Установлено, что задержанная 1994 года рождения совершила подрыв по заданию спецслужб Украины говорится в сообщении ведомства

Трагедия произошла 13 августа. В результате взрыва мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.