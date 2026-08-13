Mash: в Севастополе мужчина погиб при подрыве на взрывном устройстве

Mash: в Севастополе мужчина подорвался на взрывном устройстве Mash: в Севастополе мужчина погиб при подрыве на взрывном устройстве

Москва13 авг Вести.В Севастополе мужчина погиб, предварительно, при подрыве на взрывном устройстве. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

Трагедия произошла на Столетовском проспекте.

Предварительно, устройство было заложено в урне рядом со скамейкой. В этот момент мужчина шел по лестнице вместе с другом. От полученных травм он погиб на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале Mash в мессенджере МАХ

О состоянии второго мужчины не уточняется.

По словам очевидцев, взрыв был очень громким.

Информации от официальных лиц, структур или ведомств по данной теме пока нет.