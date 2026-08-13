Москва13 авгВести.В Севастополе мужчина погиб, предварительно, при подрыве на взрывном устройстве. Об этом сообщило интернет-издание Mash.
Трагедия произошла на Столетовском проспекте.
Предварительно, устройство было заложено в урне рядом со скамейкой. В этот момент мужчина шел по лестнице вместе с другом. От полученных травм он погиб на местеговорится в сообщении, опубликованном в канале Mash в мессенджере МАХ
О состоянии второго мужчины не уточняется.
По словам очевидцев, взрыв был очень громким.
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