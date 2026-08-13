В Севастополе 4 пиротехника МЧС и охранник погибли при обследовании территории

В Севастополе 4 пиротехника МЧС и охранник погибли при обследовании территории В Севастополе 4 пиротехника МЧС и охранник погибли при обследовании территории

Москва13 авг Вести.Четверо пиротехников МЧС и охранник погибли в Севастополе при обследовании территории после украинских атак. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Из числа пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю погибли: капитан внутренней службы Антон Игоревич Чудаков (40 лет, начальник отделения), капитан внутренней службы Александр Артурович Панчук (42 года, старший инженер), прапорщик внутренней службы Артем Игоревич Дуплин (29 лет, водитель-сапер), Роман Петрович Пилипчук (49 лет, спасатель-сапер).

Отмечается, что на счету спасателей тысячи обезвреженных снарядов и минных полей. Мужчины спасали жизни в Севастополе, Донбассе, Курской области.

Антон Чудаков и Артему Дуплин являются Заслуженными спасатели Севастополя.

Погиб также охранник Василий Васильевич Староверов, исполнявший свой служебный долг по защите важного для города объекта и до последнего находившийся рядом со спасателями.

Развожаев назвал произошедшее страшной трагедией. У каждого из мужчин остались семьи. Правительство региона и МЧС окажет им всю необходимую помощь и поддержку.