В Хмельницком под Севастополем четыре человека погибли в результате стрельбы

В селе Хмельницком под Севастополем произошла стрельба - четыре человека погибли В Хмельницком под Севастополем четыре человека погибли в результате стрельбы

Москва4 авг Вести.В селе Хмельницком, расположенном неподалеку от Севастополя, неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека и еще четверо получили ранения. О случившемся сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Трагедия в Севастополе. В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей написал Михаил Развожаев

Отмечается, что стрелка уже удалось задержать. Медики оказывают пострадавшим экстренную помощь, борясь за их жизни.

На месте трагедии работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Глава города выразил соболезнования семьям погибших и обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации.