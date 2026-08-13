Москва13 авгВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил на заседании городского правительства, что будет ходатайствовать о присвоении наград погибшим при разминировании боеприпаса.
Группа разминирования МЧС прибыла для ликвидации последствий атаки ВСУ на город. Во время подрыва погибли четверо сотрудников МЧС и старший смены одного из энергетических объектов города.
Переговорил с министром МЧС Александром Вячеславовичем Куренковым. Договорились, что город, я лично, инициирую документы о награждении всех погибших орденом Мужества посмертно. Ну и, конечно, правительство Севастополя окажет помощь семьям погибшихсказал губернатор
Ранее сообщалось, что четверо пиротехников спецотряда МЧС по Севастополю приняли на себя смертельный удар – это капитан внутренней службы Антон Чудаков, капитан внутренней службы Александр Панчук, прапорщик внутренней службы Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Пилипчук. Смертельные ранения также получил охранник Василий Староверов.