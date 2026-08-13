Погибших в Севастополе пиротехников МЧС и охранника наградят посмертно

Развожаев предложил наградить погибших сотрудников МЧС орденами Мужества Погибших в Севастополе пиротехников МЧС и охранника наградят посмертно

Москва13 авг Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил на заседании городского правительства, что будет ходатайствовать о присвоении наград погибшим при разминировании боеприпаса.

Группа разминирования МЧС прибыла для ликвидации последствий атаки ВСУ на город. Во время подрыва погибли четверо сотрудников МЧС и старший смены одного из энергетических объектов города.

Переговорил с министром МЧС Александром Вячеславовичем Куренковым. Договорились, что город, я лично, инициирую документы о награждении всех погибших орденом Мужества посмертно. Ну и, конечно, правительство Севастополя окажет помощь семьям погибших сказал губернатор

Ранее сообщалось, что четверо пиротехников спецотряда МЧС по Севастополю приняли на себя смертельный удар – это капитан внутренней службы Антон Чудаков, капитан внутренней службы Александр Панчук, прапорщик внутренней службы Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Пилипчук. Смертельные ранения также получил охранник Василий Староверов.