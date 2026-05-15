Москва15 маяВести.В Севастополе учреждены новые медали, об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона рассказал, что подписал соответствующий указ.
Речь идет о медалях "За мужество и верность долгу", "За содействие специальной военной операции", "За безупречную службу городу Севастополю" и медаль имени Алексея Андреевича Максимова.
Инициатору награждения нужно направить в правительство Севастополя ходатайство на имя губернатора о награждении медалью с приложенными к нему документамиуточнил Михаил Развожаев
Ходатайство должно быть направлено не позднее, чем за два месяца до награждения. Указы о награждении будут публиковаться на сайте правительства субъекта.