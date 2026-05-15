"За содействие СВО": четыре новые медали появились в Севастополе Развожаев: в Севастополе учреждены четыре новые медали

Москва15 мая Вести.В Севастополе учреждены новые медали, об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.

Глава региона рассказал, что подписал соответствующий указ.

Речь идет о медалях "За мужество и верность долгу", "За содействие специальной военной операции", "За безупречную службу городу Севастополю" и медаль имени Алексея Андреевича Максимова.

Инициатору награждения нужно направить в правительство Севастополя ходатайство на имя губернатора о награждении медалью с приложенными к нему документами уточнил Михаил Развожаев

Ходатайство должно быть направлено не позднее, чем за два месяца до награждения. Указы о награждении будут публиковаться на сайте правительства субъекта.