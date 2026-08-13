Военнослужащий Минобороны РФ погиб в Севастополе в результате подрыва

Военнослужащего Минобороны РФ подорвали в Севастополе Военнослужащий Минобороны РФ погиб в Севастополе в результате подрыва

Москва13 авг Вести.Военнослужащий Минобороны РФ погиб в Севастополе в результате подрыва, по горячим следам задержана россиянка, причастная к произошедшему. Об этом сообщило УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В результате взрыва [военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации] получил ранения, несовместимые с жизнью говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что подозреваемая в совершении подрыва — гражданка России 1994 г.р. — действовала по заданию украинских спецслужб. Женщина задержана.

В настоящее время орагнизованы оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.