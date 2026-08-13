Москва13 авгВести.Жители города Севастополя оказали помощь в оперативном задержании подозреваемой в убийстве военнослужащего ВС РФ. Вклад горожан отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Отдельно хочу сказать огромное спасибо севастопольцам. Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать еенаписал он в своем канале в национальном мессенджере MAX
Глава города подчеркнул, что поступок будет обязательно отмечен.
Утром 13 августа сообщалось о подрыве военнослужащего Министерства обороны РФ. По горячим следам была задержана девушка.