Москва13 авг Вести.Жители города Севастополя оказали помощь в оперативном задержании подозреваемой в убийстве военнослужащего ВС РФ. Вклад горожан отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Отдельно хочу сказать огромное спасибо севастопольцам. Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать ее