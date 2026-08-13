Москва13 авгВести.Задержанная по подозрению в причастности к подрыву офицера Минобороны РФ в Севастополе заявила на допросе, что не раскаивается в содеянном. Об этом сообщил в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что при взрыве на Столетовском проспекте погиб российский офицер. По горячим следам ФСБ задержала гражданку РФ, ее подозревают в совершении преступления по задания украинских спецслужб.
Это циничное преступление против офицера. Исполнительница - 1994 года рождения - уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаиваетсянаписал Развожаев
Губернатор поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента, а жителей города - за то, что проявили бдительность и оказали содействие сотрудникам спецслужб.
Как пишет Mash, ранее задержанная девушка признавалась, что "стыдится быть русской". В 2025 году ее оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил, свои заявления она сделала в поезде Самара – Адлер после новости об обстреле станции в Ростовской области. По данным издания, подозреваемая в преступлении планировала улететь за границу.