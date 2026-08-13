Подозреваемая в подрыве военного в Крыму заявила на допросе, что не раскаивается Развожаев: задержанная за подрыв офицера не раскаивается в содеянном

Москва13 авг Вести.Задержанная по подозрению в причастности к подрыву офицера Минобороны РФ в Севастополе заявила на допросе, что не раскаивается в содеянном. Об этом сообщил в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что при взрыве на Столетовском проспекте погиб российский офицер. По горячим следам ФСБ задержала гражданку РФ, ее подозревают в совершении преступления по задания украинских спецслужб.

Это циничное преступление против офицера. Исполнительница - 1994 года рождения - уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается написал Развожаев

Губернатор поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента, а жителей города - за то, что проявили бдительность и оказали содействие сотрудникам спецслужб.

Как пишет Mash, ранее задержанная девушка признавалась, что "стыдится быть русской". В 2025 году ее оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил, свои заявления она сделала в поезде Самара – Адлер после новости об обстреле станции в Ростовской области. По данным издания, подозреваемая в преступлении планировала улететь за границу.