По факту подрыва военного в Севастополе возбудили дело о теракте

Дело о теракте возбудили после подрыва военного в Севастополе По факту подрыва военного в Севастополе возбудили дело о теракте

Москва14 авг Вести.В Севастополе возбуждено уголовное дело о теракте после подрыва военнослужащего 13 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По ходатайству следствия 32-летнюю фигурантку заключили под стражу на два месяца.

Ленинский районный суд города Севастополя рассмотрел ходатайство следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)... Суд избрал в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. сказано в сообщении

По данным следствия, днем 13 августа в районе дома № 30 по Столетнему проспекту произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате военнослужащий получил тяжелые травмы, от которых он скончался на месте происшествия. 32-летнюю подозреваемую в совершении преступления задержали по горячим следам.