Подозреваемым в убийстве женщины и ее дочери в Москве оказался уроженец Грузии

В расчленении москвички и убийстве ее дочери подозревают уроженца Грузии Подозреваемым в убийстве женщины и ее дочери в Москве оказался уроженец Грузии

Москва4 окт Вести.Подозреваемым в жестоком убийстве сожительницы и ее дочери в Москве оказался уроженец Грузии, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Фрагменты человеческого тела были найдены накануне, 3 октября, в квартире дома на Жулебинском бульваре столицы. Московский главк СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что убитая – предприниматель Елена Церетели 1972 года рождения. По подозрению в убийстве задержан сожитель жертвы.

Задержанный – уроженец Грузии сообщил собеседник агентства

При осмотре в его гараже в Новой Москве было найдено тело дочери убитой женщины, а также схрон оружия и боеприпасов.

Подозреваемого задержали на территории Воронежской области и доставили в Москву. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения, которая также проверяется на причастность к совершению преступления.