Тела убитых предпринимательницы и ее дочери могли пролежать несколько дней

Тела убитых женщины и дочери в Москве могли пролежать несколько дней Тела убитых предпринимательницы и ее дочери могли пролежать несколько дней

Москва4 окт Вести.Тела расчлененных и убитых предпринимательницы и ее 19-летней дочери в Москве, по предварительной информации, могли пролежать несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, убийства были совершены несколько дней назад, 1 октября отмечается в сообщении

Речь идет об убийстве предпринимательницы Елены Ц., чье расчлененное тело нашли 3 октября в квартире дома на Жулебинском бульваре. Позднее следователи обнаружили тело ее дочери в гараже в Новой Москве и схрон боеприпасов.

Гараж принадлежит сожителю женщины. Его подозревают в двойном убийстве.

Позже стало известно, что 47-летнего сожителя задержали в Воронежской области, им оказался уроженец Грузии Теймураз Г.