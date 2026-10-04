Москва4 октВести.Тела расчлененных и убитых предпринимательницы и ее 19-летней дочери в Москве, по предварительной информации, могли пролежать несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительным данным, убийства были совершены несколько дней назад, 1 октябряотмечается в сообщении
Речь идет об убийстве предпринимательницы Елены Ц., чье расчлененное тело нашли 3 октября в квартире дома на Жулебинском бульваре. Позднее следователи обнаружили тело ее дочери в гараже в Новой Москве и схрон боеприпасов.
Гараж принадлежит сожителю женщины. Его подозревают в двойном убийстве.
Позже стало известно, что 47-летнего сожителя задержали в Воронежской области, им оказался уроженец Грузии Теймураз Г.