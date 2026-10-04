Москва4 октВести.Задержанный по подозрению в двойном убийстве Теймураз Гогиашвили доставлен в органы СК в Москве для допроса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Он был остановлен сотрудниками ДПС на трассе и задержан бойцами спецназа. Уже доставлен в Москву на допрос к следователюцитирует собеседника агентство
Трагедия произошла в субботу, 3 октября. В квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве нашли фрагменты тела женщины – по предварительным данным, предпринимательницы Елены Церетели 1972 года рождения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемым стал сожитель погибшей.
Его задержали в Воронежской области, с ним находилась женщина. Ее проверяют на причастность к преступлению. Задержанного отправили в Москву, в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.
В гараже фигуранта в Новой Москве были обнаружены боеприпасы, а также тело дочери Елены Церетели.