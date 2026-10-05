Москва5 октВести.Теймураз Гогиашвили, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и ее дочери в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, частично признал свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний обвиняемый признал частично. С его участием проведена проверка показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре, где он подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый пояснил, что после совершения убийств он пытался скрыть следы, замывая кровь в помещенияхговорится в сообщении
Следствие ходатайствует о заключении фигуранта по стражу.
Фрагменты тела 53-летней женщины были найдены в Москве 3 октября. На месте преступления правоохранители нашли и орудия убийства – ножи. Было возбуждено уголовное дело. Позже в гараже подозреваемого в Новой Москве обнаружили тело дочери жертвы и боеприпасы.