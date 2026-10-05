Обвиняемый в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве частично признал вину

Фигурант дела о двойном убийстве в Москве частично признал вину Обвиняемый в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве частично признал вину

Москва5 окт Вести.Теймураз Гогиашвили, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и ее дочери в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, частично признал свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний обвиняемый признал частично. С его участием проведена проверка показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре, где он подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый пояснил, что после совершения убийств он пытался скрыть следы, замывая кровь в помещениях говорится в сообщении

Следствие ходатайствует о заключении фигуранта по стражу.

Фрагменты тела 53-летней женщины были найдены в Москве 3 октября. На месте преступления правоохранители нашли и орудия убийства – ножи. Было возбуждено уголовное дело. Позже в гараже подозреваемого в Новой Москве обнаружили тело дочери жертвы и боеприпасы.